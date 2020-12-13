Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 26 bin 919 yeni vaka
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi. 218 kişi vefat etti. 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi. 22 bin 215 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Son Dakika Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Koronavirüs
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