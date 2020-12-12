4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanan ihracat treni, 12 Aralık’ta "Beket Ata" yük gemisi ile Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’ın Aktau Limanı’na vardı.

42 konteyner beyaz eşya taşıyan ihracat treni, Trans Hazar Uluslararası Güzergahı üzerinden Kazakistan’a ulaştı.

Tren, Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edecek. Yolculuk, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke sınırından sonra Çin’in Şian​​​​​​​ şehrinde son bulacak.

[Fotoğraf: AA]