Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele ve kira düzenlemesi olacak. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında gündem, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.
Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.
Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 01:11
- 00:56
- 00:41
- 00:29
- 00:23
Sıradaki Haber
Bakan Karaismailoğlu: Çin'e giden trenimiz tarihe geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz