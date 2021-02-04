Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 il için su baskını ve çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için su baskını ve çığ uyarısı yapıldı. İllerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Erzurum ve Ağrı'da hava sıcaklığının hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklendiğinden, dik yamaçlarda su baskını ve çığ riski bulunuyor.
Vatandaşlar ile yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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