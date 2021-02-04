Kayseri’de kente yönelik hizmetlerin yanında enerji verimliliği konusunda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde, 2020 yılında arıtılan atık sulardan kalan çamurun çürütülmesiyle elde edilen 2,5 milyon metreküp biyogazdan 3,5 milyon lira değerinde elektrik üretildi.

[Fotoğraf: AA]

Çevre dostu enerji elde ediliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki yıllara göre yüzde 6 daha az enerji ile atık su arıtımı gerçekleştirildiğini vurguladı:

“Hem enerji elde edebilme potansiyeline sahibiz hem de bunu yaparken çevre dostuyuz. Atık suların doğayı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz. KASKİ şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Atık sulardan da elektrik üretiliyor.”