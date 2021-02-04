Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutasyonlu virüse yakalanan doktor sağlığına kavuştu
Tunceli'de mutasyonlu koronavirüs türüne yakalanan 112 Acil Servis doktoru hastalığı atlattı.
İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, Halk Sağlığı Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli Devlet Hastanesi 112 Acil Servis'te görevli bir doktorun geçen hafta çıktığı il dışında mutasyonlu virüse yakalandığını belirtti.
Mutasyonlu virüse yakalan doktor ve 4 temaslısının izolasyon süreci tamamlandı.
Özdemir, testler sonucunda 5 kişide herhangi olumsuz sonuç görmediklerini ifade ederken Tunceli’de şu an mutasyonlu vaka bulunmadığını söyledi.
Etiketler: Koronavirüs
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