Van’ın Başkale ilçesinde 9 Kasım 2016’da güvenlik korucularının içinde bulunduğu araca PKK'lı teröristler tarafından saldırı yapılmıştı.

Saldırıda 1’i emekli 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil şehit olmuş, 2 kişi yaralanmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, saldırıya katılan PKK’lı terörist hakkında açılan davanın karar duruşması Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

3 farklı suçtan ceza aldı

Sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme sanığın “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek”, “terör örgütüne üye olmak” suçlarından 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.