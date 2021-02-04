Trabzon'un Maçka ilçesinde, bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türü görüldü. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi.

Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

[Fotoğraf: DHA]

Fındık ağaçlarını yakarak mücadele ediyorlar

‘Toplu imha’ ile mücadelesi mümkün olan ‘drakula böceği’ için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakılıyor. Toplu imha işlemlerinin ardından boş kalan fındık bahçeleri yöre sakinleri tarafından tarlaya dönüştürerek patates, fasulye, mısır ekiliyor.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, tehlikeli böceğin başka alanlara da sıçramasının söz konusu olduğunu ve önlem alındığını aktararak, imha işlemi uygulanan yerlere uzun yaşayan bitkilerin dikilemeyeceğini, mevsimsel ve yıllık bitkiler dikilebileceğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Devlet zararı karşılıyor"

Arslantürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Devlet oradaki zararı da karşılıyor, 4 yıllık bir ödeme yapacak. Vatandaşın kaybı aslında daha fazla. 4 yılın bedelini devlet karşılıyor fakat 4 yıl sonra yeni bir dikim ve ürün alınabilmesi için en az 3 yıl bir bekleme süresi olacak. Ama o alanlara dikilecek olan fındık fidanlarını biz temin edeceğiz"

Üreticiler, imha edilen fındık ağaçlarının yerine boş kalan arazilerde fasülye, patates ve mısır ekimi yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]