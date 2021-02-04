Diyarbakır'da 3 Ocak tarihinde Mehmet B.'nin eşi Süreyya ve kızı Yağmur'a şiddet uygulaması üzerine, mağdur anne ve kızı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’e teslim edildi.

Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya B., eve gelen eşi Mehmet B. ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Eşini öldürdü, çocuklarını yaraladı

28 Ocak'ta taşınma esnasında, Mehmet B. isimli şüpheli, av tüfeği ile eşi Süreyya B.'yi öldürdü, eşinin kız kardeşi Fatma S.'yi ağır, yakını Ebubekir B.'yi ve kendi çocukları Azat, Ömer ile Enes’i hafif şekilde yaralayarak olay yerinden kaçtı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat unsurlarının da bulunduğu özel ekip yaptığı çalışmayla Mehmet B.'nin yerini tespit etti.

Mehmet B., saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.

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