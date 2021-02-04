Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Taşlıca köyü Çatalkaya Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı sayısı arttı.
Valilik, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler aldı.
Öğle saatinden itibaren köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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