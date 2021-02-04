Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişelerinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişiye gözaltı
Araçta bulunan 28 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Burada yapılan incelemede, göçmenlerden 7'sinin geçici koruma belgesinin, 6'sının ise ön kayıtlarının bulunduğu ancak yol izin belgelerinin olmadığı, 15'inin ise yurda kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edildi.
Araçtaki 2 Türk ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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