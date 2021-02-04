Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
4 gencin neden öldüğü ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa Ahmetli’de yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. 4 gençten birinin uyuşturucudan, diğer üçünün de intihar ederek öldüğü belirlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre, Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'In av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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