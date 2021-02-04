Mardin’de mevziye tuzaklanan EYP imha edildi
Mardin’de Eren-5 operasyonları kapsamında, teröristlerin kullandığı depo ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi, mevziye tuzaklanan EYP imha edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eren-5 operasyonları kapsamında “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban Özel Birlik Operasyonu” icra edildi.
Operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı bilinen, 7 farklı noktadaki depo ve sığınaklarda arama yapıldı.
Aramalarda, gıda ve yaşam malzemesi ile El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Ele geçirilen malzemeler kullanılamaz hale getirildi
Farklı bir noktada toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmış 12 kilogram tüp, 1,5 kilogram plastik patlayıcı madde, kablo ve elektrikli fünye ele geçirildi.
Sığınaklarda ve depolarda bulunan delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler, sığınaklar ve tuzaklanan EYP kontrollü bir şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
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