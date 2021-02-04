Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eren-5 operasyonları kapsamında “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban Özel Birlik Operasyonu” icra edildi.

Operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı bilinen, 7 farklı noktadaki depo ve sığınaklarda arama yapıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Aramalarda, gıda ve yaşam malzemesi ile El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Ele geçirilen malzemeler kullanılamaz hale getirildi

Farklı bir noktada toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmış 12 kilogram tüp, 1,5 kilogram plastik patlayıcı madde, kablo ve elektrikli fünye ele geçirildi.

Sığınaklarda ve depolarda bulunan delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler, sığınaklar ve tuzaklanan EYP kontrollü bir şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.