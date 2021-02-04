Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık personeline sazlı sözlü moral
[Fotoğraf: AA]
Bayburt’ta yaşayan Süphani Çoban aşı vurulmaya sazıyla gelerek sağlık personeline moral verdi.
Aşık Süphani mahlasıyla kentte 30 yıldır aşıklık kültürünün yaşatılmasına katkı sunan Sağlık Müdürlüğü personeli Ali Sırrı Çoban, koronavirüs aşısını yaptırmak için 3 Nolu Sağlık Ocağına gitti.
Hem aşısını oldu hem de sağlık personeli arkadaşlarına türküler söyleyip moral olan Aşık Süphaniye çalışma arkadaşları teşekkür etti.
Hemşire Asiye Kelleci ise, "Morale ihtiyacımız olan bugünlerde Aşık Süphani olarak tanıdığımız Ali ağabeyimiz bize geldi. Hem aşısını oldu hem de bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Sağlık Çalışanları
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