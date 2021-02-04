İstanbul'da 28 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen baskınlarda suç örgütü liderleri oldukları öne sürülen K.Ç. ve G.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi yakaladı.

Silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi

Şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ile 29 fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet ve 40 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.