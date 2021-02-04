Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon
[Fotoğraf: AA]
İstanbul polisi kentte silahla iş yeri baskını, kasten yaralama, tehdit, tefecilik suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne operasyon düzenledi, 19 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da 28 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen baskınlarda suç örgütü liderleri oldukları öne sürülen K.Ç. ve G.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi yakaladı.
Silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi
Şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ile 29 fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet ve 40 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
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