Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Salih D., yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen Salih D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araştırma yapan Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salih D'nin başına, mahallede yapılan nişan töreni sırasında yakını olan M.D. tarafından havaya ateşlenen silahtan çıkan "yorgun mermi"nin isabet ettiğini belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.