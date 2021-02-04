Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nişan töreninde havaya sıkılan kurşun can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Salih D. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Salih D., yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen Salih D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili araştırma yapan Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salih D'nin başına, mahallede yapılan nişan töreni sırasında yakını olan M.D. tarafından havaya ateşlenen silahtan çıkan "yorgun mermi"nin isabet ettiğini belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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