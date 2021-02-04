100'ü aşkın yaşına rağmen yeni tip koronavirüs salgını döneminde ördüğü 115 çift yün çorapları Mehmetçik'e hediye eden Zeliha Nine'ye, çorapların ulaştırıldığı Şırnak'ın Şenoba beldesi Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki evlatlarından hediyeler geldi.

1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Erkan Yasan başkanlığındaki heyeti evinde ağırlayan Barlas, hediye seccadeyi görünce çok mutlu oldu.

Zeliha Nine komutanların elini bırakmadı

Topçu Yüzbaşı Özlem Yılmaz ve Tabip Albay Banu Öztürk'e sarılan, ellerini bırakmayan Zeliha Nine, sınır hattında vatan bekçiliği yapan Mehmetçiklerin kaleme aldığı mektubu öperek aldı. Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Topsakal'dan aldığı hediyeler karşısında duygulanan Barlas, evlatlarına selamlarını iletti.

“Attığımız her adımda minnet ve dualarımızla sizi hatırlayacağız”

Ziyarette Yüzbaşı Özlem Yılmaz tarafından okunan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Zeliha ninemiz, bizim için dualarınızla örerek göndermiş olduğunuz, hepsi birbirinden güzel, sevgi dolu hediyelerinizi aldık. Hediyeniz ve duygu dolu mektubunuz için teşekkür ederiz. Hem ayaklarımızı hem de yüreklerimizi ısıttınız. Yüreğiniz kadar tertemiz ellerinizle bizleri düşünerek ilmek ilmek ördüğünüz, birbirinden güzel renk ve motifleri olan çoraplar bizim için paha biçilemez değerdedir. Elleriniz dert görmesin.

Sizin gibi, peygamber ocağında bulunan asker evlatlarını düşünen ve dualarını eksik etmeyen büyüklerimizin olması bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Sizin bize göstermiş olduğunuz değeri ve sevgiyi tüm kalbimizle burada hissediyoruz. Hediyeniz ve bizim için ettiğiniz dualar gücümüze güç katmıştır. Biz torunlarınıza bıraktığınız kutsal emanetlere canımız pahasına sahip çıkacağımıza emin olunuz.

"İyi ki varsınız..."

Biz Mehmetçikler olarak gücümüzü sizin dualarınızdan, güzel duygu ve düşüncelerinizden alıyoruz. Allah sizin gibi büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sizler var oldukça bizler, her daim bu vatanın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Örmüş olduğunuz çoraplarla attığımız her adımda minnet ve dualarımızla sizi hatırlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri adına, sağlıklı ve uzun ömürler diler, şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız, teşekkür eder ellerinizden öperiz."

“Her zaman dualarımdasınız”

Mektupta yazılanları dinlerken duygulanan Zeliha Nine, Mehmetçiği hiç unutmadığını ve ölene kadar da unutmayacağını her zaman dualarında olduklarını söyledi. Ziyaretine gelen komutanlara Mehmetçiğe selamlarını ve dualarını iletmesini söyledi.

“Bu hassasiyet bizi mahcup etti”

Zeliha Nine’nin oğlu annesinin Mehmetçiklere yün çorap ördüğünün duyulmasının ardından devletin, Milli Savunma Bakanlığı'nın sıcak yaklaşımından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı:

"Annemin mütevazı çorapları karşısında devletimizin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın gösterdiği bu hassasiyet bizi son derece mahcup etti, utandırdı. Ben durumu anneme anlatınca uykusu kaçtı heyecandan. Bugün de sabahtan itibaren tatlı bir telaş içinde. Biz de onunla sevinç ve gurur duyuyoruz. Devletimize karşı büyük minnet ve şükran duyuyoruz."

Tabip Albay Öztürk tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Zeliha nine, ördüğü yün çoraplardan hediye ettiği konuklarını kapıya kadar uğurladı.