Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 kente yağmur ve kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu. Bölgenin sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.
Bölge genelinde gün içinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı Yağış
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