Hamsi avı yasağı Kocaeli sırından Gürcistan sınırına kadar olan bölgede devam ederken, İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde avlanma izni çıkmasıyla Karasulu balıkçıların yüzleri güldü.

Av için teknesini hazırlayan balıkçı Aşkın Çakır, İstanbul’un doğusu ile Kocaeli sınırlarında avladıkları balıkların boşaltımını o bölgedeki limanlarda gerçekleştirebileceklerini anlattı.

"Hamsi fiyatları 10 liraya düşebilir"

İstanbul’da Rumeli ve Şile, Kocaeli’nde Kefken’de avlanabileceklerini belirten Çakır, şunları söyledi:

"Sakarya ili sınırları içerisinde avlanma yasağı devam ettiği için buradan izinli olan bölgeye gidebiliyoruz. O bölgede avladığımız balıkları ise yasak nedeniyle o bölgede boşaltabileceğiz. Artık vatandaş dondurulmuş balık yerine denizden çıkarılan taze balıkları temin edebilecek. Bu süreç, balık fiyatlarını da etkileyecektir tabii. İleriki günlerde hamsi fiyatları 10 liraya kadar düşebilir."