Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 90 yaşındaki H.E. koronavirüse yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören H.E., durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi.

H.E.'nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine gelen 30 akrabasında koronavirüs tespit edildi. Farklı adreslerde oturan 30 akraba testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

[Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan (Fotoğraf: DHA)]

"Sorumlu davranmazsak tedbirler boşa çıkar"

Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, şöyle konuştu:

"Taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri var. Öyle bir örnek bugün geldi. Bir yaşlı büyüğümüze, ziyarete giden bütün aile fertlerinden 30’un üzerindeki kişinin koronavirüs testleri malesef pozitif çıktı. Dolayısıyla, bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz. İletişim araçlarımızla görüşmeliyiz. Sevgimizi ya da hasretimizi başka türlü gösterebiliriz. Eğer sorumlu şekilde davranmazsak bu tedbirlerin büyük oranda boşa çıkacağını üzülerek görmekteyiz. Onun için kesinlikle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeliyiz."