Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.