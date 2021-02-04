Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar sebebiyle 24 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle ulaşımda aksamalar da yaşanıyor. Kapanan 24 yolu için ekipler yoğun çaba sarfediyor.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 15:50
- 15:44
- 15:45
- 15:42
- 15:46
Sıradaki Haber
Tekirdağ ve Edirne yoğun sis altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz