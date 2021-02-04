Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 08:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fren yerine gaza bastı, 2 yayayı ezdi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı iddia edilen kamyonet yayaların arasına daldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emanet aldığı kamyonetle Çifte Hamam Sokak’tan yokuş aşağı seyreden Remzi S., fren yerine ayağını yanlışlıkla gaz pedalına götürdü.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan yayaların arasına daldı. Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan Fahri Y. ve Hamza C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fahri Y.’nin kol ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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