Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 07:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan yaşlı kadın, son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Düğün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı ve binayı duman kapladı.
Yangın çıkan dairede kalan yaşlı kadın da bina sakinleri tarafından son anda dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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