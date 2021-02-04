Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Düğün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı ve binayı duman kapladı.

Yangın çıkan dairede kalan yaşlı kadın da bina sakinleri tarafından son anda dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

