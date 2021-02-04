Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 05:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Şüphelilerin dur ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.
Ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheliyi aracı terk ederek kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Zanlıların üst araması ve otomobildeki detaylı incelemede suç unsuru bulanamadı. Sürücü İ.D. ile yaşı küçük iki kişinin suç kaydının olmadığı tespit edildi.
Sürücüye dur ikazına uymamanın yanı sıra COVID-19 tedbirlerini ihlal etmekten, diğer iki kişiye de tedbirlere uymadıkları için para cezası verildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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