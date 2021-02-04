Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Şüphelilerin dur ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheliyi aracı terk ederek kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Zanlıların üst araması ve otomobildeki detaylı incelemede suç unsuru bulanamadı. Sürücü İ.D. ile yaşı küçük iki kişinin suç kaydının olmadığı tespit edildi.

Sürücüye dur ikazına uymamanın yanı sıra COVID-19 tedbirlerini ihlal etmekten, diğer iki kişiye de tedbirlere uymadıkları için para cezası verildi.