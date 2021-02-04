Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Pendik'te bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Çamçeşme Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda F.A'nın kullandığı otomobil, beton bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Takla atan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:05
- 04:35
- 04:43
- 03:38
- 03:25
Sıradaki Haber
Adana'da kumar oynayan ve tedbirleri ihlal edenlere 113 bin 400 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz