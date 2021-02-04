Sedat K. yönetimindeki mini panelvan araç, yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ok gibi saplandı.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü ve yanında bulunan yolcu Yusuf K.’yi gören başka bir otomobil sürücüsü bir yandan yaralıları otomobilden çıkartmaya çalışırken bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazaya karışan otomobilden bir süre sonra dumanların yükselmesi nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

Yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü.



