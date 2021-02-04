Adana'da 2 bin polisle "güven ve huzur" uygulaması yapıldı
Adana'da 2 bin polisin katılımıyla drone destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı. Denetlemelerde, 42 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 12 silah ele geçirildi.
Uygulamalarda, 14 bin 866 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, ruhsatsız 8 tabanca, 3 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 44 mermi ve 38 kartuş, 6 kesici ve delici alet, 59 gram esrar, 2 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Denetimlerde, 7 bin 500 araç kontrol edildi, 16 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete el konuldu, 171 araç sürücüsüne 166 bin 388 lira para cezası uygulandı, 213 umuma açık iş yeri denetlendi, kumar oynatan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 8 lira, koronavirüs tedbirlerine uymayan 131 kişiye 428 bin 766 lira, dilencilik yapan 27 kişiye de 5 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince de uygulamada kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.
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