Uygulamalarda, 14 bin 866 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, ruhsatsız 8 tabanca, 3 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 44 mermi ve 38 kartuş, 6 kesici ve delici alet, 59 gram esrar, 2 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Denetimlerde, 7 bin 500 araç kontrol edildi, 16 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete el konuldu, 171 araç sürücüsüne 166 bin 388 lira para cezası uygulandı, 213 umuma açık iş yeri denetlendi, kumar oynatan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 8 lira, koronavirüs tedbirlerine uymayan 131 kişiye 428 bin 766 lira, dilencilik yapan 27 kişiye de 5 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince de uygulamada kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.