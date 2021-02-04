Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1033 iş yeri denetlendi, 18 bin 716 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinayı ihlal eden 2, maske takmayan 117, yasaklanan yerlerde sigara içen 38, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 79 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 2279 araç kontrol edildi.