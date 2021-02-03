Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 23:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çukura düşen ineği AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde samanlıktaki tahtaların çökmesiyle çukura düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karakışla köyünde Lütfi Acar, sahibi olduğu ineğin akşam saatlerinde dönmemesi üzerine hayvanı aramaya başladı.
İneğinin eski bir samanlığın içinde çukura düştüğünü gören Acar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Köye gelen ekipler, yaklaşık 10 metrelik çukura düşen ineği, karnından bağladıkları çeki halatıyla yukarıya çıkardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Etiketler: AFAD
Son Haberler
- 00:29
- 00:24
- 00:21
- 00:02
- 23:48
Sıradaki Haber
Bağcılar'da tır devrildi: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz