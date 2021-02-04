Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçiler, 6221 Sokak'taki tek katlı müstakil evde yangın çıktığını görünce olay yerine gitti.

Vatandaşların evde bir kişinin olduğunu bildirmesi üzerine yanan eve giren bekçiler, ev sahibi Uğur Oğuz'u baygın olarak buldu. Bekçilerin Oğuz'u dışarı çıkarmasının ardından evin çatısı çöktü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Oğuz, Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, eşinden boşandığı öğrenilen Uğur Oğuz'un çocuklarını göremediği için psikolojik bunalıma girerek evini yaktığı, sonra da evde bayıldığı tespit edildi.

