Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda Sincan istikametinden şehir merkezine giden Sadık M. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada Haydar A. yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, hızını alamayıp hareket halindeki Mustafa C. idaresindeki otomobile çarparak yan yattı. Devrilen otomobilin sürücüsü Sadık M., çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Sadık M. ve diğer otomobilde bulunan Haydar A. ile Mustafa C., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, kazanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

