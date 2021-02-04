Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan otomobildeki kişinin hareket etmediğini görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, vücudunda kurşun yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, cesedin Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satılan iş yerini işleten Rafet Ünal'a ait olduğu, Ünal'ın alacağını tahsil etmek üzere ayrıldığı öğrenildi.