Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 03:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da otomobilde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir otomobilde erkek cesedi bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan otomobildeki kişinin hareket etmediğini görenler polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, vücudunda kurşun yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerce yapılan araştırmada, cesedin Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satılan iş yerini işleten Rafet Ünal'a ait olduğu, Ünal'ın alacağını tahsil etmek üzere ayrıldığı öğrenildi.
Son Haberler
- 03:25
- 03:14
- 02:52
- 03:02
- 02:21
Sıradaki Haber
İstanbul’da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz