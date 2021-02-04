Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 06:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüs tedavisi gören 38 yaşındaki doktor hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da 38 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane, 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
7 Aralık günü durumu kötüleşen ve entübe edilen Ertane, yoğun bakım ünitesine alındı.
Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz