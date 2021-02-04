Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
[Fotoğraf: AA]
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu ile kuzeyinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji
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