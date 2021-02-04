Kentte dün geceden beri etkili olan sis, sabaha karşı yoğunlaştı.

Özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Edirne

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis daha çok yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

[Fotoğraf: AA]

Sis, Meriç Nehri ve çevresinde de etkili oldu. Nehre inen kuğular Meriç Köprüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceği öğrenildi.