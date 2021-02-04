Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ ve Edirne yoğun sis altında
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ ve Edirne'de yoğun sis etkili oldu. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
Kentte dün geceden beri etkili olan sis, sabaha karşı yoğunlaştı.
Özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Edirne
Edirne'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis daha çok yüksek kesimlerde yoğunlaştı.
[Fotoğraf: AA]
Sis, Meriç Nehri ve çevresinde de etkili oldu. Nehre inen kuğular Meriç Köprüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceği öğrenildi.
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