Ülkeye illegal yollardan giriş yapan Suriyeli zanlıların, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği ve metropol şehirlerde eylem gerçekleştirmeyi planlayan teröristlere silah ve mühimmat sağladığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tabanındaki özel bölümlerden patlayıcılar çıktı

Şüphelilerden birinin ayakkabı tabanında özel bölümler açılarak gizlenmiş yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı madde, anahtar sistemi ve elektrikli fünye bulundu.

Operasyonda ayrıca birçok doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

1 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu terörist tutuklandı. 1 zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.