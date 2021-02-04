Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kumar oynayan şahıslar "sobelendi"
Trabzon'da, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde gece saatlerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Kişiler hakkında, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.
Arama sırasında şüphelilerden 3'ünün masanın altına saklanmaya çalıştığı bildirildi.
"Saklandılar, sobelendiler"
İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında, "Kendinin, sevdiklerinin, toplumun sağlığını hiçe sayanlar oyun oynadılar. Saklandılar. Sobelendiler." ifadeleriyle operasyonu duyurdu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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