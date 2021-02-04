Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından Ergene Nehri yükselmeye devam ediyor.

Dün saniyede 321 metreküp ile turuncu alarma neden olan debi, saniyede 407 metreküpe ulaştı.

Nehir, bazı noktalarda yatağından çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarım arazileri 3 gündür su altındaydı. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde de tarım arazilerini su bastı.

Devlet Su işleri bu gelişmelerin ardından alarm seviyesini "zarar ve kayıplara yol açabilir" anlamına gelen kırmızıya yükseltti.