Gürbüz Alkazak, topraksız tarımı araştırdıktan sonra hobi olarak Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin terasında sebze yetiştirmeye başladı.

Alkazak, sadece su ve gübre kullanılarak yaptığı küçük çalışmadan verim elde edince, sebze yetiştiriciliğini büyüterek iş yerinin damında sera kurdu.

Kendi imkanlarıyla oluşturduğu serada domates, biber, salatalık ile marul yetiştiren ve yılda iki kez hasat yapan Alkazak, ürettiği sebzeleri satarak ek gelir kazanmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Alkazak, değişik ürünler yetiştirerek ekonomiye kazandırmak istediğini söyledi:

"Serayı kurarken maliyetini düşürmek için işçiliğini kendimiz yaptık. Biriktirdiğimiz yağmur suyuna sıvı gübre damlatarak vitamin almasını sağlıyoruz. Toprağa ihtiyaç duymadan su borularının içerisinde sebze yetiştiriyoruz, güzel verim aldık. İş yerimizin yanında da yerimiz var, orayı da değerlendirdik. Daha da değişik ürünler de yetiştirerek ekonomiye kazandırmaya çalışacağız."