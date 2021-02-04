Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 1891 yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziyaret sırasındaki konuşmasına yer verilen Özer, tarım, gıda, hayvancılık alanlarının öneminin küresel düzeyde her geçen gün daha çok anlaşıldığını vurguladı.

"Tarım eğitimi Bursa'dan ayaklanacak"

Okuldaki restorasyon çalışmalarını da incelediğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Tarım, gıda ve hayvancılık alanlarının önemini anlayarak atacağımız her adım, ülkemizin yerli üretiminin geliştirilmesi yönünde güçlü katkılar sunacak. Bu alanda yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinin, faydalanılacak ortamların da günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanması, teknoloji ile bütünleştirilmiş bir yapıya kavuşturulması şart görünmekte.

Aynı zamanda MEB-TOBB-TOBB ETÜ Protokolü kapsamında proje okulu statüsünde olan okulumuzun, Özer Matlı başkanlığında Bursa Ticaret Borsası tarafından desteklenmesi gücümüzü artıyor. Ata mirası okulumuzun ayağa kaldırılması için herkesin seferber olduğunu görüyorum, bu heyecanı görmek mutluluk veriyor.

Bizim tüm sektörlerde istihdam garantili çalışmalara yönelmemiz, sektörlerin ve okullarımızın ortak paydada buluşmalarının ve sürdürülebilir iş birliklerinin önünü açacaktır. Türkiye'de nitelikli iş gücünü artırarak ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemek istiyoruz. İnanıyorum ki tarım eğitimi de burada hayata geçirilecek model çalışma ile Bursa'dan ayaklanacak."

Özer, ayrıca okulun tarım alanının Ar-Ge merkezi olacak şekilde yapılandırılması için gereken tüm desteği sağlayacaklarını kaydetti.