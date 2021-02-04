İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından, İl Hıfzıssıhha Kurulunun sel felaketinin ardından aldığı yeni kararları açıkladı.

Geçtiğimiz gün şehrimizin maruz kaldığı afetin etkilerini ortadan kaldırma ve zarar ziyan tespiti için çalışması gereken başta SİGORTA EKSPERLERİ olmak üzere tamirat tadilat ve temizlik işlerinde çalışanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağından MUAF olacaktır. Bilgilerinize... pic.twitter.com/t88rWKHx4V — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) February 4, 2021

"6-7 Şubat'ta sel felaketinin hasar tespiti yapılacak"

Kent genelinde 2 Şubat'ta sel felaketi yaşandığını vurgulayan Köşger, açıklamasında şunları söyledi:

"Sel felaketi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 6-7 Şubat'ta sel felaketinin yol açtığı hasarın tespiti, bakımı, onarımı ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla bu işlerde görev alacak kişilerle birlikte, sel baskınında zarar gören ev ve işyerlerinin tamirat, tadilat ve boyanması gibi işlerde çalışan her türlü zanaatkarlar, sigorta eksperleri ve çalışanlarıyla ev ve iş yerleri su baskınında zarar gören vatandaşların, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına istinaden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir."