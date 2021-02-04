Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ait nüfus rakamlarını açıkladı. Bursa’nın İnegöl ilçesi, bir önceki yıla göre nüfusunu 7 bin 449 kişi arttırarak 281 bin 382 kişi oldu.

281 bin 382 kişilik nüfusu ile 19 ili geride bıraktı

Açıklanan nüfus rakamlarına göre İnegöl’ün geride bıraktığı iller ise şu şekildi; Artvin 169 bin 501, Bilecik 218 bin 717, Burdur 267 bin 92, Çankırı 192 bin 428, Erzincan 234 bin 431, Gümüşhane 141 bin 702, Hakkari 280 bin 514, Kırşehir 243 bin 42, Sinop 2016 bin 460, Tunceli 83 bin 443, Bayburt 81 bin 910, Karaman 254 bin 919, Kırıkkale 278 bin 703, Bartın 198 bin 979, Ardahan 96 bin 161, Iğdır 201 bin 314, Yalova 276 bin 50, Karabük 243 bin 614, Kilis 142 bin 792.

İlçenin iş potansiyeli nedeni ile tercih edildiğini ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde geçmiş yıllara baktığımızda düzenli olarak nüfus artışının olduğunu görüyoruz. Tabi bunun bir kısmının doğumdan gelen artış, bir kısmının da göçle gelen artış olduğunu görüyoruz. Malumunuz ekonomik değer üreten bir şehiriz. Bu yıl itibari ile geçmiş yıla göre bir miktar artarak toplamda 7 bin 449 kişilik bir artış ile nüfusumuzun yeni hali 281 bin 382 kişiye ulaşmış durumda. Bursa ölçeğine baktığımız zaman 45 bin 713 kişilik bir artış söz konusu. Bizim şehrimizde de yuvarlak olarak 7 bin 500 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Şehrimizde nitelikli göçün artması bizim de öngördüğümüz ve bu noktada da istifade ettiğimiz bir nokta olduğunu söyleyebilirim."

Taban, İnegöl'e göçün çeşitli sebeplerle gerçekleştiğini kaydederek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Genelde bir söylem vardır, doğduğun yer değil, doyduğun yer. Buradaki gerekçe aslında güçlü kuruluşların olması. Bundan dolayı da vatandaşlar iş imkânı olması nedeni ile buraya yerleşiyor. 19 tane ilden nüfus anlamında daha büyük olduğumuzu görüyoruz, bugünkü verilerle. Ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde, 30 büyükşehir dahil olmak üzere pek çoğundan daha büyük bir değer ortaya koyan bir İnegöl olduğunu görüyoruz. Şehrimizin nitelikli bir kalabalığa dönüşmesinin bizim için de ciddi manada bize güç veren durum olduğunu söyleyebilirim."