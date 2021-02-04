Siirt il merkezinde 155’i arayarak akülü araç isteğinde bulunan 4 yaşındaki Mehmet Resul Açar’ın isteği Siirt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirildi.

Ekipler, temin ettikleri aracı Resul’e evinde hediye etti. Akülü aracına binerek büyük bir sevinç yaşayan Resul ve ailesi polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Fahrettin Sevinç