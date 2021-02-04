Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
155, küçük Resul'e akülü araba gönderdi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, 155’i arayarak akülü araç isteğinde bulunan Resul’ün talebine sessiz kalmayarak Resul’e akülü araç hediye etti.
Siirt il merkezinde 155’i arayarak akülü araç isteğinde bulunan 4 yaşındaki Mehmet Resul Açar’ın isteği Siirt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirildi.
Ekipler, temin ettikleri aracı Resul’e evinde hediye etti. Akülü aracına binerek büyük bir sevinç yaşayan Resul ve ailesi polis ekiplerine teşekkür etti.
Haber: Fahrettin Sevinç
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 15:50
- 15:44
- 15:45
- 15:42
- 15:46
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de bir köye karantina kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz