Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir aile daha evladına kavuştu
[Fotoğraf: DHA]
Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Han ailesi de evladına kavuştu.
Han ailesi, Muş'un Varto ilçesinden 18 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı.
Han ailesinin oğlu Onur, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu, dün güvenlik güçlerine teslim oldu.
23 aile evladına kavuştu
Müjdeyi alarak Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Selma Han, 6 yıl sonra kavuştuğu oğlu Onur'a sarıldı. Anne Han, oğluna kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Han ailesinin de oğulları Onur'a kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 23'e yükseldi.
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