Bölgedeki 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıklardan dişi ve erkek olanlar, sağım zamanı için farklı havuzlara alındı.

Sağımın ardından elde edilen yumurtalar, işlendikten sonra kuluçka makinelerine yerleştirildi.

Makinalara koyularak ortalama 10 derecede 45 gün bekletilen balıklardan elde edilen yavrular küçük havuzlara alınarak yetiştiriliyor.

Hedefleri tam kapasite çalışmak

İşletmeci Murat Değer, kentte ilk kez kurulan tesiste 9 bin anaç somondan 9 milyon balık yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Değer, bölgedeki su kaynaklarının verimliliği sayesinde kaliteli balıkların yetiştiğini dile getirdi:

"37 milyon somon balık üretimine sahip olan tesisimiz ülke genelinde 10. sırada. Şu anda yüzde 65 kapasiteyle çalışıyoruz. Hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak ve üretimi artırmak. Bu sayede ekonomiye yılda 10-15 milyon dolar katkı sunabiliriz."