Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta 5 metrelik karla mücadele devam ediyor
Muş'ta tipi ve fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tipi nedeniyle 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlanamadığı köy yolunda kar kalınlığı 5 metreye ulaştı.
Muş'ta etkili olan kar yağışının hemen ardından kentteki birçok köy yolunu ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor.
1 saatte 15 metre gidilebiliyor
Fırtına ve tipi nedeniyle çalışmalarını zorlukla sürdüren ekipler, iş makinelerinin boyunu geçen karlı yolları aşarak bir saatte ancak 15 metre yolu gidebiliyor.
Etiketler: Fırtına Kar Yağışı
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