Muş'ta etkili olan kar yağışının hemen ardından kentteki birçok köy yolunu ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor.

1 saatte 15 metre gidilebiliyor

Fırtına ve tipi nedeniyle çalışmalarını zorlukla sürdüren ekipler, iş makinelerinin boyunu geçen karlı yolları aşarak bir saatte ancak 15 metre yolu gidebiliyor.