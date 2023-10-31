Hamile kadının öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan Ş.D. ve M.C, Çerkezköy ilçesi Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı.

Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralanmıştı.

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