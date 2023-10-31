Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2023 06:40

Hamile kadının öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ederek, evinin önünde oturan hamile kadının ölümüne neden olan cinayet zanlısı, arkadaşının evinde yakalandı.

Hamile kadının öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralanmıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakaladı.

Gözaltına alınan Ş.D. ve M.C, Çerkezköy ilçesi Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Boynundan vurulan 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Boynundan vurulan 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 20 bin saman kül oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:14
Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok
07:22
112 Acil'den bayrak isteyen engelli yaşlı kadına polisten sürpriz
06:51
Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 20 bin saman kül oldu
07:32
İsrail Gazze'ye gece boyu saldırdı
06:26
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
06:15
İstanbul'da öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 100. yılı yurt dışında da kutlandı
Cumhuriyet'in 100. yılı yurt dışında da kutlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ