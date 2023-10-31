Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 31.10.2023 06:26

Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu. Olayın ardından 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu

Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda, kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu.

Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda giderek, yetkililerden bilgi aldı.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
İstanbul'da öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:14
Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok
07:22
112 Acil'den bayrak isteyen engelli yaşlı kadına polisten sürpriz
06:51
Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 20 bin saman kül oldu
06:47
Hamile kadının öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
07:32
İsrail Gazze'ye gece boyu saldırdı
06:15
İstanbul'da öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 100. yılı yurt dışında da kutlandı
Cumhuriyet'in 100. yılı yurt dışında da kutlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ