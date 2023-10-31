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Türkiye
İHA 31.10.2023 03:50

Boynundan vurulan 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Boynundan vurulan 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde akşam saatlerinde yaşanan olayda odun indirme sırasında Ş.D ile S.C arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki S.D evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C’ye ateş etmeye başladı.

Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C’nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven’in boyun kısmına isabet etti.

Hamile kadın birden yere yığıldı Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D ise olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cinayet şüphelisi Ş.D.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. 

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