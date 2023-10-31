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Türkiye
İHA 31.10.2023 03:19

Bursa’da otomobil motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

Bursa’da otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ağır yaralandı.

Bursa’da otomobil motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Mehmet Çağatay Ulusoy idaresindeki otomobil, Mustafa Yeşilbaş idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilbaş ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Muhammet Mehdi İnan ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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